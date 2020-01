“ABŞ-dan qisasın vaxtı müəyyənləşdiriləcək” - Tehranın BMT-dəki nümayəndəsi

İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Məcid Taht-Ravançı bildirib ki, Tehran general Qasım Süleymaninin qətlə yetirilməsinə göz yummayacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə İran diplomatı CNN telekanalına müsahibəsində qeyd edib.

O, xatırladıb ki, rəsmi Vaşinqton Bağdad yaxınlığında raket zərbəsi ilə müharibənin yeni hissəsini başlayıb. İran rəsmisinin sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlar hələ 2018-ci ildən İran xalqına güclü təzyiq göstərərək iqtisadi sahədə birtərəfli qaydada Tehranla vuruşur.

"Şübhəsiz, İran buna göz yummayacaq. Qisas olacaq, İran necə lazım bilsə, elə cavab verəcək. Vaxt və cavabın (qisasın-red) yerini İran müəyyənləşdirəcək", - deyə Taht-Ravançi vurğulayıb.

Xatırladaq ki, daha əvvəl İranın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ-ın Bağdaddakı raket zərbəsini terror aktı adlandırıb. İranın ali lideri Ayətullah Əli Xameneyi isə Süleymaninin qətlinə görə qisas almağa söz verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.