Xalq artisti Aygün Kazımova dekabrın 31-də Şəkidə verdiyi konsertdən sonra alış-verişə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, modelyer Rüfət İsmayılla mağazaların birinə daxil olan sənətçi tütəkdə ifa etdiyi görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşıb.

