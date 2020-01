"Azərbaycan gözəli 2019" milli gözəllik müsabiqəsinin qalibi Melissa Nuriyeva yeni foto paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, modelin uzun yarıqlı libası izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onlar "Azərbaycan gözəli"nin ünvanına təriflər yağdırıblar. Bununla yanaşı, şərh yazanlar arasında Melissaya eşq elan edən, tanış olmaq istəyən izləyicilər də tapılıb.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.