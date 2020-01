Sumqayıt sakini dəm qazından boğularaq ölüb

Bu gün Sumqayıtda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Şəhərin 8-ci mikrorayon ərazisində yaşayan Adışirin Babayev evdə dəm qazından boğularaq ölüb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, nazirliyin “112” qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata əsasən, Sumqayıt şəhərində 1 nəfər bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb.



Hadisə yerinə cəlb olunan Sumqayıt Regional Mərkəzinin xilasetmə qüvvələri mənzilin giriş qapısını açıb və orada aşkarlanan 1984-cü il təvəllüdlü Babayev Adışirin Nadir oğlunun meyitini aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

