ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranı 2 trilyon dollar dəyərində olan yeni silahla hədələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tramp “Twitter” hesabında yazıb.



O qeyd edib ki, rəsmi Tehran tərəfindən hər hansı hücum olarsa, Vaşinqton təxirə salınmadan müvafiq tədbirlər görəcək.

