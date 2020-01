2020-ci ilin ilk günlərində doğulan uşaqlardan birinin adı qeydiyyata alınıb.

Ədliyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qeydiyyata alınan ilk oğlan uşağına Cəlal adı qoyulub.



Xatırladaq ki, Azərbaycanda 2020-ci ilin ilk körpəsi 4 nömrəli doğum evində anadan olub. Saat 00:48-də Ucar rayon Qazıqumlaq kənd sakini Qarayeva Rəşidə qız uşağı dünyaya gətirib. Körpənin çəkisi 2,7 kq, boyu 50 sm-dir.

