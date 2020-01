"MTV Azərbaycan"dan Rəhim Rəhimli ilə bağlı AÇIQLAMA

"MTV Azərbaycan" kanalı müğənni Rəhim Rəhimlinin direktor vəzifəsindən uzaqlaşdırılması xəbəri ilə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kanalın məlumatında deyilir:

“Kanal rəhbəri Rəhim Rəhimlinin vəzifəsindən getməsi barədə yayılan xəbər dezinformasiyadır və məlumat dəqiqləşdirilmədən yayılıb. Rəhim Rəhimlinin “MTV Azərbaycan” kanalının Yeni il proqramında iştirak etməməsinin səbəbi bəstəkar-müğənninin Moskva şəhərində dövlət tədbirində çıxışı ilə bağlı olub. Rəhim Rəhimli hazırda kanalın direktoru vəzifəsində öz işini davam etdirir".

Xatırladaq ki, Rəhim Rəhimlinin işdən çıxarıldığı, onun yerinə isə müxtəlif vaxtlarda ATV, İTV və AzTV-də yüksək vəzifələrdə çalışan Həsən Abdullayevin təyin edildiyi bildirilirdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.