PKK/YPG terror təşkilatlarının düşərgəsindən qaçan daha 2 terrorçu təslim olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilir ki, terrorçular nazirliyin Şanlıurfanın Suruçdakı sərhəd məntəqəsinə gələrək təslim olublar.



