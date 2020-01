Fransanın “Tuluza” klubunun baş məşqçisi Antuan Kombuareni istefaya göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Kombuarenin ardıcıl 10 oyunda məğlub olmasıdır.



Qeyd edək ki, Kombuare komandaya oktyabr ayından rəhbərlik edirdi.

