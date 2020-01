Azərbaycanın tanınmış stilisti Anar Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə stilistin həmkarları sosial şəbəkədə məlumat veriblər.

"Chanel Anar” kimi tanınan gözəllik ustası bir neçə saat öncə dünyasını dəyişib.



Qeyd edək ki, A.Məməmədov Azərbaycanın bir sıra məşhur sənətçiləri ilə çalışıb.

