NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq İraqdakı vəziyyətlə əlaqədar qurumun fövqəladə iclasını çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvarın 6-da keçiriləcək iclasda “Əl-Qüds” dəstələrinin komandanı, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun generalı Qasım Süleymaninin ABŞ tərəfindən öldürülməsindən sonra İraqdakı vəziyyət müzakirə olunacaq.

