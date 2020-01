Avropa Şurası Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti toplantısı bu ilin may ayında Gürcüstanda keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda Gürcüstan Avropa Şurasına sədrlik edir və sədrlik dövründə bu cür tədbirlər keçirilir.



Avropa Şurası XİN başçılarının görüşü və müzakirə olunacaq məsələlər qurumun baş katibliyi ilə dəqiqləşdirildikdən sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq.

