Daşkəsəndə körpə ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə Daşkəsən şəhərində baş verib.

Məlumata görə, 8 aylıq qız uşağı yaşadığı evdə valideynlərinin nəzarətindən yayınaraq çörək bişirən sobaya toxunub. Nəticədə o, yanıq xəsarətləri alıb. Körpə yaxınları tərəfindən xəstəxanaya aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



