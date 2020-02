"Anar Chanel" kimi tanınan tanınmış azərbaycanlı stilist Anar Məmmədov dünyasını dəyişib.

O, bağırsaq xəstəliyindən vəfat edib. Ömrünün son günlərini xəstəxanada keçirən Məmmədov yanına heç kimi buraxmırmış.

Allah rəhmət eləsin!(Qafqazinfo)

