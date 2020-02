ABŞ İraq parlamentinin xarici hərbi qüvvələrin ölkə ərazisini tərk etməsi barədə qərarına münasibət bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında bildirilir.

Qeyd edilir ki, ABŞ hakimiyyəti İraq parlamentinin ölkə ərazisində xarici hərbi qüvvələrin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərarından məyusdur.



