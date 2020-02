Xorvatiya: Zoran Milanoviç prezident seçkilərinin qalibi olub

Bakı. Trend:

Xorvatiya Dövlət Seçki Komissiyasının nəticələrinə görə, keçmiş Baş nazir Zoran Milanoviç 5 yanvarda keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda qalib gəlib.

Trend-in məlumatına görə, seçicilərin 52,7%-i Zoram Milanoviçə səs verib.

Məlumatda prezident seçkiləri zamanı 3,8 milyondan çox seçicidən təxminən 55 faizinin səs vermədə iştirak etdiyi bildirilir.

Xorvatiyada Prezident beş ildə bir dəfə seçilir.

Zoran Milanoviç 2011-ci ilin dekabrından 2016-cı ilin yanvarına qədər Xorvatiyanın Baş naziri vəzifəsini icra edib, 53 yaşı var.

