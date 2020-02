Biz siçanlardan NİYƏ QORXURUQ?

Psixoloqlar insanların siçan və siçovullardan niyə qorxduqlarını açıqlayıblar.

Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, gəmiricilərdən qorxmaq, müasir insanların əcdadlarından miras qalıb.

"İnsanlar dərin qorxulara sahibdirlər, rasional deyillər. Getdikcə müasirləşən insanların genetik yaddaşında qorxular qalıb. Ona görə də gəmiricilər, ilanlar, hörümçəklərdən qorxuruq", - deyə psixoloqlar bildiriblər.

Mütəxəssislər fikrincə gəmiricilərə qarşı fobiyaya qalib gəlmək üçün rahatlaşıb, gəmiricilərə tədricən yanaşma üsullarından istifadə etmək lazımdır. (ölkə.az)

