Rusiyanın raketdaşıyan gəmisi İstanbul boğazlarını keçdi

Bu gün Rusiya donanmasının şimal qərargahna məxsus olan “Marşal Uatinov” raketdaşıyan gəmisi Qara dənizdən İstanbul boğazlarını keçməklə Aralıq dənizinə keçib.

Publika.az Demirören xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir ki, 3 sahil-mühafizə və 2 dəniz polisi gəmisinin müaşyəti altında olan rus gəmisi 1 saat yarım ərzində boğazları keçib. 186 metr uzunluqlu gəminin göyərtəsində çoxlu hərbçilərin olması diqqəti cəlb edib.

Qeyd edək ki, son günlər regionda baş verən hadisələr hərbi aktivliyi də artırıb.

