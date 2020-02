Bakı birinciliyi uğrunda atletika üzrə yarışlar başlayıb

Bakı. Trend:

Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin və Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) birgə təşkil etdiyi atletika üzrə yeniyetmələr arasında Bakı birinciliyi yarışları başlayıb.

AAF-dan Trend-ə verilən məlumata görə, birincilik Respublika Olimpiya Mərkəzində, 2003-2004-cü il təvəllüdlü yeniyetmələr arasında keçirilir. Turnirdə qızlar və oğlanlar yarışır.

Çempionatda 100-ə yaxın atlet mübarizə aparır.

Qaliblər federasiya və nazirlik tərəfindən diplom və medallarla təltif olunacaqlar.

