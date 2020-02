"Qalatasaray" klubunda çıxışı ilə məşhurlaşan və hazırda Hollandiyanın PSV klubunda çıxış edən portuqaliyalı futbolçu Bruma passport problemi ilə üzləşib.

Publika.az xəbər verir ki, komandası ilə birgə dövrələrarası fasilə ilə bağlı Qatara təlimə gedən futbolçu hava limanında geri qaytarılıb. Belə ki, Brumanın sənədində problemin olduğu üzə çıxıb və o, Hollandiyada qalmalı olub.

PSV klubu Qatara Brumasız getməli olub. Futbolçunun yoldaşlarına nə vaxt qoşulacağı hələlik məlum deyil.

