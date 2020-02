Ötən il Danimarka elektrik enerjisinə ehtiyacının təqribən yarısını külək energetikasının hesabına təmin edib. Bu, yeni rekord nəticədir.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, 2019-cu ildə Danimarkada elektrik enerjisinə istehlakın 47 faizi külək enerjisinin payına düşüb.

Beləliklə, külək energetikasının payı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə müvafiq göstərici 41 faiz idi.

Milli.Az

