ABŞ idmançısı: “Tramp, heç vaxt müharibə ilə lovğalanma”

ABŞ yığmasının futbolçusu və qadınlar arasında “Qızıl top" mükafatına layiq görülmüş Meqan Rapino Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trampı İrana hücümla bağlı tənqid edib.

“Report”un məlumatına görə, qadın futbolçu ABŞ dövlət başçısını müharibədən çəkinməyə çağırıb.

O, prezidenti müharibə ilə bağlı fikirlərinə görə tənqid edib.

"Silahla birlikdə biz həmçinin insanlarımızı da göndərəcəyik. Onların əksəriyyəti gənc olacaqlar (amma şübhəsiz ki, sənin uşaqların yox). Sən həqiqətən anlayırsan ki, danışırsan? Heç vaxt müharibə ilə lovğalanma Tramp, çünki bu o deməkdir ki, amerikalılar öləcəklər", - deyə futbolçu bildirib.

Daha əvvəl Donald Tramp özünün “Twitter”dəki səhifəsində yazıb: "Birləşmiş Ştatlar hərbi texnikaya iki trilyon dollar xərcləyib. Bizim dünyada ən böyük və ən yaxşı ordumuz var! Əgər İran Amerika bazasına və ya istənilən başqa amerikalıya hücum etsə, biz yeni gözəl silahla hərbi hissəni göndərəcəyik … və tərəddüdsüz!"



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.