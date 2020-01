Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, Zabrat qəsəbəsində 15 yaşlı Murad adlı yeniyetmə özünə qəsd edib.

Məlumata görə, o, intihar etməzdən əvvəl sevdiyi qızla görüşüb.

Qeyd edək ki, Murad 192 saylı məktəbin 10-cu sinif şagirdi imiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.