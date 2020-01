"Qızıl Qlobus"u qazandı, siyasi mesaj verdi: "52 bomba ilə İranı təhdid edən prezidenti..."

"The act" serialındakı performansı ilə "Ən yaxşı köməkçi aktrisa" nominasiyasında "Qızıl Qlobus"u qazanan Patrisiya Arkuette mükafatlandırma mərasimində siyasi mesaj verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, aktrisa əvvəlcə ABŞ prezidenti Donald Trampı tənqid edib, daha sonra isə 2020-ci il prezident seçkiləri üçün səs verməyə çağırış edib:

"5 yanvar 2020-ci ilə baxdığımızda tarix kitablarında heç kim "Qızıl Qlobus"e xatırlamayacaq, müharibənin bir addımlığında olan ABŞ-ı xatırlayacaq, 52 bomda təhdidli tvit atan prezidenti xatırlayacaq. Gənc insanların həyatını riskə atmalarını xatırlayacayıq. Ən böyük xahişim budur: 2020-də səs verərkən uşaqlarımızın və onların uşaqlarının gələcəyi üçün daha yaxşı bir addım ataq".

