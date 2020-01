Rusiyanın məşhur onkoloq-cərrahı Andrey Pavlenko xərçəngdən ölüb.

Metbuat.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verior ki, o 2 illik mübarizədən sonra xəstəliyə aciz olub.

Sankt-Peterburqda Piroqov adına tibbi texnologiyalar klinikasında çalışan cərraha 2018-ci ilin martında 3-cü mərhələdə olan mədə xərçəngi diaqnozu qoyulmuşdu.

O sona qədər sosial şəbəkələrdə aktiv idi və paylaşdığı şəkillərlə bütün pasientləri güclü olmağa səsləyirdi.

