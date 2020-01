İraqın paytaxtı Bağdadda ABŞ səfirliyi yaxınlığına növbəti dəfə 2 ədəd raket atılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, raketlərdən biri xeyli sayda diplomatik mərkəzin yerləşdiyi “Yaşıl zona”ya düşüb. Yaralılar var.

Xatırladaq ki, ötən gün də ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyinin yaxınlığına 2 ədəd raket atılmışdı.

