Keniyada “Əş-Şabab” qruplaşması yaraqlılarının hərbi bazaya hücumu nəticəsində 3 ABŞ hərbçisi ölüb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, daha 2 hərbçi yaralanıb.

Hücum Keniya Silahlı Qüvvələrinin Menda Bey hava limanının yaxınlığındakı “Camp Simba” hərbi bazasına (ABŞ hərbçiləri tərəfindən də istifadə olunur) edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.