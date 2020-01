İkinci dəfə ana olduqdan sonra bu görüntünü paylaşdı - FOTOLAR

“Qalatasaray"ın futbolçusu Fernando Musleranın model həyat yoldaşı Patricia Callegro bikinili pozuyla Instagrama damğa vurdu.

Metbuat xəbər verir ki, ikinci doğum sonrası ilk dəfə takibçiləri üçün bikinili pozasını paylaşan iki uşaq anası Patricia təqibçilərini heyran buraxdı.

Qalatasarayın qapıçısı Fernando Muslera və həyat yoldaşı Patricia Callero ilə liqadakı fasiləni Dubayda qeyd edib. Patricia sözügedən görüntünü də Dubay çimərliyindən çəkərək paylaşıb.

Muslera isə həyat yoldaşının fotoşəkilinin altına "gözəl" işarəsi qoyub.

