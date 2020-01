Bayram günləri “Azərişığ”a 1300-dək müraciət olub

“31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik və Yeni il bayramları günlərində istehlakçıların elektrik enerjisinə olan tələbatı adi günlərdə olduğu kimidir”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında “Azərişıq” ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyib. T.Mustafayevin sözlərinə görə, ötən illərə nisbətən bu il elektrik enerjisi kəsintilərinin də həcmi xeyli azalib:

“İstehlakçıların elektrik enerjisi təchizatında heç bir problem yaranmayıb. Bayram günləri “Azərişığ”ın 199 saylı çağrı mərkəzinə edilən müraciətlərin sayı da kəskin azalıb. Son 1 həftədə ümumilikdə 1277 müraciət daxil olub ki, onların da əksəriyyəti məlumat xarakterli olub”.

Xatırladaq ki, bayram günləri ilə əlaqədar olaraq “Azərişıq” gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.