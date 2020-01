UFC-nin yüngül çəki dərəcəsində çempionu, rusiyali döyüşçü Həbib Nurməhəmmədov həyatı və qazandığı uğurlar haqda düşüncələrini paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, İdmançı özünün “Instagram” səhifəsində “oturub düşünürəm, həyatda nəyi asan əldə etmişəm?” şərhini yazaraq sosial şəbəkədə paylaşıb.

