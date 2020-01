Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Almaniya kansleri Angela Merkellə telefon danışığı olub.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, telefon söhbətində hər iki lider Liviya və Suriya mövzusunda müzakirələr aparıblar.

Telefon söhbətində Türkiyə Prezidentinin Almaniyaya səfərilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.