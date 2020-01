Merkel Rusiyaya səfər edəcək

Yanvarın 11-də Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az-ın verdiyi xəbərə görə, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda Almaniya kanslerinin Rusiyaya işgüzar səfəri çərçivəsində Vladimir Putinlə beynəlxalq gündəmdə olan aktual mövzuları, o cümlədən Suriya və Liviyadakı vəziyyəti, yanvarın 3-də ABŞ-ın Bağdada endirdiyi raket zərbələri nəticəsində Yaxın Şərqdə gərinliyin artması ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyi bildirilib.

Bundan başqa, Merkellə Putinin Ukraynanın cənub şərqindəki münaqişə ətrafında fikir mübadiləsi aparacağı da qeyd olunub.

