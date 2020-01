Moskvada əmək miqrantları üçün patent haqqı bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanvarın 1-dən işləmək üçün ödənilən məbləğ 350 rubl (9 manat) bahalaşacaq.

Beləliklə, Moskvada işləmək istəyən xarici ölkə vətəndaşları ayda ödəyəcəyi patent haqqı 5 min rubldan (137,5 manat) 5350 (147 manat) təşkil edəcək.

Qərar o cümlədən, Azərbaycan vətəndaşlarına da şamil edilir. (modern.az)

