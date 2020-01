NATO ABŞ və İran arasında baş verən hadisələri müzakirə edəcək

İraqda vəziyyətin və ABŞ ilə İran arasındakı münasibətlərin gərginləşməsi NATO ölkələri baş qərargah rəislərinin yanvarın 14-də Brüsseldə keçiriləcək iclasında müzakirə ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Avropa ölkələrindən birinin NATO-dakı missiyasındakı diplomatik mənbə məlumat verib.

"İraqdakı vəziyyət və İranla münasibətlərin gərginləşməsi məsələləri şübhəsiz ki, NATO Hərbi Komitəsinin yanvarın 14-də Brüsseldə baş qərargah rəisləri səviyyəsində keçiriləcək iclasında nəzərdən keçiriləcək”, - mənbə bildirib.

Amma NATO-nin yaydığı rəsmi proqramda baş qərargah rəislərinin bu mövzunu müzakirə edəcəkləri barədə məlumat əksini tapmayıb.

