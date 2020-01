ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı xalq artisti Səməd Səmədov olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, sənətçi duet ortaqları haqqında maraqlı açıqlamalar edib:



“Özünü necə aparırsan apar, istər-istəməz duet ortaqları haqqında şayələr olur. Nə etsən də danışan elə danışacaq. Fikir vermisinizsə mənim duet ortaqlarım həmişə ailəli xanımlar olub. Ruhəngiz Allahverdiyeva ilə ailəvi dostluğumuz olub. Bəsti və Sevda xanımla da həmçinin. Özümə elə xanımlar seçirdim ki, söz-söhbət olmasın”.

