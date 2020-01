Əməkdar artist Aybəniz Haşımova ötən ay nişanlanan qızı Aynişanın artıq toy siyahısını hazırlayır.



Metbuat.az xəbər verir ki, Aynişan anasının siyahı hazırlayarkən videosunu çəkib instagram hesabında paylaşıb.



Xatırladaq ki, əməkdar artistin qızı fitness müəllimi ilə nişanlanıb. Cütlüyün toyu fevral ayında baş tutacaq. (big.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.