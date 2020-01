Karateçilərimiz beynəlxalq turnirdə 21 medal qazandı

İstanbulda beynəlxalq “Bosphorus Cup” turnirində iştirak edən Azərbaycan karateçiləri ənənəvi yarışı 21 medalla başa vurublar.

Azərbaycan Karate Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, xəbər verir ki, mükafatlardan 5-i qızıl, bir o qədəri gümüş, 11-i isə bürünc medaldır. Milli komandanın məşqçiləri Şahin Xudaverdiyev (kumite) və Anar Əhmədovun (kata) rəhbərliyi ilə tatamiyə çıxan idmançılarımızdan qızıl medalları Rafael Məmmədov (52-60 yaşlı veteranlar, kata), Samir Məmmədov (75 kq), Mədinə Sadıqova (21 yaşadək gənclər, 60 kq), Eldar Əhmədov və Sahib Əhədov (parakarate) qazanıblar. Gümüş medallara Qasım İskəndərov (75 kq), Elvin Ağayev (84 kq-dan yuxarı), Fərid Savadov (16-17 yaşlı gənclər, 55 kq), Soltan Allahquliyev (13 yaşlı uşaqlar, 45 kq) və Ülvi Zeynalov (parakarate) layiq görülüblər.

Məhəmməd İsmayılov (67 kq), Fərid Şahbazlı (75 kq), Ceyhun İsmayılov (kata), Renata Ərəbli (61 kq), Novruz Əliyev (84 kq), Kəmalə Hüseynova (68 kq-dan yuxarı), Qasım İsgkəndərov (21 yaşadək gənclər, 78 kq), Xəyal Məmmədov və Ceyhun İsmayılov (21 yaşadək gənclər, kata), həmçinin İnci Əzizova (21 yaşadək gənclər, 60 kq) və Adil Əlyar (parakarate) yarışı üçüncü pillədə başa vurublar.

Ümumi hesabda milli komandanın və müxtəlif klubların üzvlərindən ibarət Azərbaycan karateçiləri türkiyəli idmançılardan sonra ikinci nəticə göstəriblər. Beynəlxalq turnirdə 25 ölkədən 1316 idmançı iştirak edib. Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının prezidenti Yaşar Bəşirov mükafatlandırma mərasimində iştirak edib.

