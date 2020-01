Mərmərə dənizində, İstanbul akvatoriyasında dəniz reysləri ləğv edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu qərar həmin ərazidə əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar qəbul edilib.

Qeyd olunur ki, sabaha planlaşdırılan bəzi dəniz reysləri ləğv edilir.

Bu reyslərin digər vaxta keçirilib-keçirilməməsi barədə məlumat verilməyib.

Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Türkiyədə dəniz reysləri keçən il dekabrın 30-da təxirə salınmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.