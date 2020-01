Günün ulduz falı - 7 YANVAR

Qoç - günün əvvəlində davamlı səylər tələb etməyən başlanğıclar daha uğurludur. Günün ikinci yarısında həyat sizə xoş tərəfini göstərəcək. Bu saatlarda dostunuzdan, imkanlı qohumunuzdan və ya hansısa nüfuzlu şəxsdən əlavə maddi və mənəvi yardım ala bilərsiniz.

Buğa - Günün birinci yarısında pulla bağlı məsələləri uğurla həll edə bilərsiniz. Bu, maliyyə hesabatlarının aparılması və alqı-satqı üçün də pis vaxt deyil. Günün ikinci yarısı isə daha gərgin olacaq. Bu müddətdə emosiyalar ağlı üstələyir.

Əkizlər - ulduzlar sizi ağıllı qənaətcilliyə çağırır. Pullarınızı xərcləməyə tələsməyin, başqalarının əmanət etdiyi vəsaitə qarşı maksimal ehtiyat nümayiş etdirin. Borc vermək, bank hesabı açmaq, sığorta rəsmiləşdirmək, hansısa əmlakla bağlı borc əməliyyatlarına girmək məsləhət görülmür.

Xərçəng - vacib addımlar atmaq və yeni işlərə başlamaq tövsiyyə olunmur. Eləcə də əhval-ruhiyyənizin təsiri altında qərarlar qəbul etməyin. Çünki sonradan hərəkətlərinizə görə peşmanlıq çəkə bilərsiniz. Günün ikinci yarısında planlaşdırılmış cərrahiyyə əməliyyatları qətiyyən məsləhət deyil. Spirtli içkilərdən tamamilə imtina etmək lazımdır.

Şir - bu müddətdə fantaziyanız güclənəcək, incəsənətə həvəsiniz artacaq. Rəqs, üzgüçülük, hamam və ya saunaya getmək üçün əla gündür.

Günün ikinci yarısında emosionallıq arta bilər. Əhval-ruhiyyəniz yüksək olacaq, nikbinliyiniz artacaq. Kütləvi tədbirlər və idman yarışlarına getmək olar.

Qız - gün ərzində baş verəcək hadisələr sizin gündəlik həyata nə qədər bağlı olduğunuzu göstərəcək. Əgər mühacirət etmək və xaricdə işləmək üçün uzunmüddətli müqavilə bağlamaq istəyirsinizsə, düşünün ki, əcnəbilərlə öz ərazilərində ünsiyyət daha rahatdır, nəinki kökündən ayrılaraq yad həyata qoşulmaq.

Tərəzi - əgər siz həyatda aktiv möve tutursunuzsa, səhər tez oyanın. Məhz səhər saatlarında şəxsi təşəbbüs və yaradıcı ruh nümayiş etdirmək imkanınız olacaq. Günün ikinci yarısında diqqətiniz maddi tərəfə yönələcək. Bu, iri sövdələşmələr, dəyərli alqı-satqı, eləcə də uzunmüddətli layihələrə pul qoymaq üçün əla vaxtdır.

Əqrəb - maliyyə baxımından çox yaxşı bir gündür, bir çoxlarının işlərini qaydasına salmaq imkanı olacaq. Hətta həyata fərqli baxışa malik insanlar üçün də dil tapmaq asan olacaq. Şəxsi münasibətlər baxımından gün çox yaxşıdır. Sevənlər bir-birlərinə diqqətlə yanaşırlar. Çox emosional olanlar isə bəzən düşünülməmiş hərəkətlər edirlər, amma qorxmaq üçün ciddi səbəb yoxdur.

Oxatan - mürəkkəb gündür. Biznes planlarınız təhlükə altındadır. Maliyyə itkiləri gözlənilir. Bir çox Əkizlər öz karyeralarını davam etdirmək üçün yeni sahələr axtarmağa çalışacaqlar. Əsas məsələ odur ki, çənənizi möhkəm tutasınız, sirrinizi hətta ən yaxın adamlarınıza belə, verməyin. Dilinizdən elə sözlər çıxa bilər ki, həm başqalarının xətrinə dəyər, həm də sizin nüfuzunuza xələl gətirər.

Oğlaq - işlər yaxşılığa doğru dəyişir. Əsasən ona görə ki, vacib insanlar sizə hamilik edirlər. "Güclü arxa" hissi sizə ilham verir və hətta çox güclü rəqiblə mübarizəyə girişməkdən çəkinmirsiniz. Mübarizə uzun çəksə da, qələbə sizin olacaq. Şəxsi həyatınızdakı dəyişikliklər sizi sevindirəcək. Vaxtilə korlanmış münasibətləri bərpa edə bilərsiniz. Keçmiş sinif yoldaşları və həmkarlarınız sizinlə görüşə şad olacaqlar.

Dolça - sizin imkanlarınız getdikcə genişlənir, tamamilə yeni, çox faydalı layihəni həyata keçirə bilərsiniz. Əlinizə pul gələcək, uğurlu sövdələşmələriniz olacaq. İşinizdə diqqətli olun, heç bir səhv buraxmayın, sənədlərlə diqqətli olun, rəsmilərlə münasibətlərinizə ciddi fikir verin. Dostluq, sevgi münasibətləri üçün əla gündür. Çox məlahətlisiniz, sizi maraqlandıran birinin diqqətini çəkmək asan olacaq.

Balıqlar - siz nüfuzlu adamlarla əlaqələr quraraq öz mövqeyini daha da möhkəmlədə bilərsiniz. İndi yardım üçün sizə müraciət edənlər bu vaxtadək sizə üstdən aşağı baxırdılar. Kiçik qisas üçün bu vəziyyətdən istifadə etməyin. Yaxınlarınızla ciddi fikir ayrılıqları yaşayacaqsınız. Qısqanclıq sevgilinizlə aranızda uçurum yarada, xırda anlaşmazlıq ciddi münaqişəyə səbəb ola bilər. / Milli.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.