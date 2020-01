Vidalla bağlı qərar verildi

"Barselona"nın yarımmüdafiəçisi Arturo Vidalın komandadakı taleyinə aydınlıq gəlib.

Metbuat.az İspaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Kataloniya klubu çilili yarımmüdafiəçinin ən azı mövsümün sonuna qədər komandada qalmağına qərar verib.

Maliyyə şərtlərində klub rəhbərliyi ilə danışıqları alınmayan futbolçunun qış fasiləsində komandadan ayrılacağı gözlənilsə də, tərəflərin artıq razılığıa gəldiyi məlum olub.

Qeyd edək ki, Arturo Vidalın "Barselona" ilə müqavilə müddəti 2021-ci ilin yayına qədərdir. / Qol.az

