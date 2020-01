Avstraliyada oktyabr ayında başlayan yanğınlar dünyanın diqqət mərkəzindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 5 milyon hektar ərazini əhatə edən yanğınlar nəticəsində bugünə qədər 1500 ev məhv olub, 23 nəfər həyatını itirib. Təxmini 500 milyon heyvanın ölümünə səbəb olan yanğınlar nəticəsində 100-dən çox evlə ümumiyyətlə əlaqə yaratmaq mümkün deyil.

Yanğın ərazilərində çəkilən ən təsirli fotoları təqdim edirik:

