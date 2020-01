Son vaxtlar arıqlaması ilə gündəmə gələn dünya şöhrətli müğənni Adel paparazzilərin hədəfinə tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Karib adalarındakı çimərlikdə dostları ilə birlikdə istirahət edən sənətçininin xeyli çəki atması yenidən diqqətləri üzərinə çəkib.

Dənizə paltarla girən Adelin ideal bədəni izləyicilər arasında da çaşqınlıq yaradıb.

Onlar şəkillərə “Bu Adeldir?, Bu formaya necə nail olub? Heç oxşamır” kimi şərhlər yazıblar.

