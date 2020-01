Ötən il Azərbaycanda 13 min zəlzələ olub

2019-cu ildə Azərbaycanda 13 min zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Reportun sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeraltı təkanlardan 6 minə qədəri yerli, 7 minə qədəri isə regional zəlzələrdir:

"Azərbaycan ərazisində baş verən zəlzələrin 84-nün maqnitudası 3-dən yuxarı olub. Ötən il Azərbaycanda ən güclü zəlzələ (5,2 bal gücündə) fevralın 5-də Şamaxı-İsmayılı-Ağsu ərazisində qeydə alınıb. Fevralın 13-də həmin ərazidə daha bir güclü zəlzələ olub. Avqust ayında 4,9 bal gücündə daha bir güclü zəlzələ isə Zaqatalada olub".

