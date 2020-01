"Yuventus" İtaliya A seriyasında növbəti qələbəsini rəsmiləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Turin klubu doğma meydanda "Kalyari"dən üstün olub.

Ronaldonun het-trik etdiyi oyunda "Yuventus" 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, "Napoli"nin qonağı olan "İnter" də 3:1 hesabı ilə inamlı qələbə qazanıb.

