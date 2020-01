SON DƏQİQƏ: İntiqam andı içən İran ilk addımı atdı

ABŞ prezidenti Donald Trampın əmri ilə İran generalı Qasim Süleymaninin yanvarın 3-də öldürülməsindən sonra intiqam andı içən İran ilk addımını atıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İran Məclisi ABŞ generallarını və ABŞ Müdafiə nazirliyini (Pentaqon) "terror qruplaşması" olaraq tanyan qanun layihəsini qəbul edib.

Qeyd edək ki, generalın öldürülməsi İranda böyük hiddətə səbəb olmuş, Süleymaninin cənazəsində danışan spiker Donald Trampın başını gətirənə 80 milyon mükafat veriləcəyini bildirmişdi.

