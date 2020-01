Bu gün Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatının (MİT) yeni binasının açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, KALE adlanan yeni binanın açılışını Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan edib.

Tədbirə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, general-leytenant Əli Nağıyev də qatılıb. DTX rəisi Türkiyə Prezidenti ilə yanaşı, bu ölkənin MİT başqanı Hakan Fidanla da görüşüb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.