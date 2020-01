SON DƏQİQƏ: İran generalının sui-qəsdinin arxasındakı şəxs məlum oldu

ABŞ "Vaşinqton Post" qəzeti İranlı general Qasim Süleymaninin ölüm əmrinin arxasında ABŞ Xarıcı İşlər naziri Mayk Pompeonun olduğunu yazıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, adınn gizli qalması şərti ilə "Vaşinqton Post"a açıqlama verən ABŞ səlahiyyətlisi bildirib ki, ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyi hücuma uğradıqdan sonra Pompeo hər gün bir neçə dəfə Donald Trampa zəng edib.

Qəzet həmçinin yazıb ki, ötən yay İranın ABŞ-a aid nəzarət dronunu vurmasından sonra Pompeo İrana hərbi cavab vermək üçün israrlı olmuşdu. Hələ aylar əvvəl Pompeo Tramp ilə Qasim Süleymaninin öldürülməsi üçün görüşüb, lakin o zaman nə Tramp, nə də Pentaqon bu addıma hazır olmayıb.

Lakin 27 dekabrda Kərkükdə hərbi bazaya edilən hücumdan sonra ABŞ heyət üzvlərinin öldürülməsi vəziyyəti dəyişib. 29 dekabrda Mayk Pompeo, Müdafiə naziri Mark Esper və general Mark Milley Donald Trampla təcili görüşüblər. Görüşdə İrana qarşılıq vermək üçün variantlar danışılıb. Süleymaninin öldürülməsinin də bu variantlar arasında olduğu iddia edilir. Donald Trampın bu variant üzərində durmasında əsas rolu isə Pompeonun israrları olduğu bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.