Od içində olan Avstraliyaya “göylərin hədiyyəsi” - VİDEO

Avstraliyada uzun müddətdir davam edən yanğınlar bütün dünyanın diqqətindədir.

Nəhayət, bu gündən başlayaraq ölkə ərazisinə yağış yağmağa başlayıb.

Metbuat.az məlumat verir ki, havanın temperaturu aşağı düşüb və yağış yağıb. Lakin rəsmilər sevinməyin tez olduğunu, “göylərin hədiyyəsi”nin uzunmüddətli olmayacağını proqnozlaşdırırlar.

Xatırladaq ki, oktyabrın ortalarından başlayaraq Avstraliyanın şərq sahillərində meşə yanğınları tüğyan edir. Hazırda Yeni Cənubi Uels və Viktoriya ştatlarının böyük bir hissəsi yanğınla əhatə olunub. Meşə yanğınları nəticəsində 16 nəfərin həlak olduğu, 17 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir.

