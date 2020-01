"Qafqaz Resort Hotel" fəaliyyətini dayandırdı

Qəbələdə yerləşən "Qafqaz Resort Hotel" öz fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Unikal.org-a "Gilan Holdinq"dən məlumat verilib.

"Həm azərbaycanlı, həm də xarici qonaqlar tərəfindən ən tanınan və sevilən Qəbələ otellərindən biri olan - "Qafqaz Resort Hotel" yanvar ayında başlayacaq irimiqyaslı təmir planı çərçivəsində bağlanır və may ayında otel yenidən öz qapılarını qonaqlar üçün açacaq", - məlumatda bildirilir.

"Qafqaz Resort Hotel" Qəbələdə ilk beş ulduzlu otel olmaqla 2008-ci ildən fəaliyyət göstərir.

