ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişinə müraciət edən çoxuşaqlı ailənin yaşadığı yer hər kəsin təəccübünə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, studiyaya gələn ailənin Xaçmazın Nəcəf kəndində tövlədə yaşadığı məlum olub. Ailənin vəziyyəti studiyadakı ekspertlərlərlə birgə geniş müzakirə olunub.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

